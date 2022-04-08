***GMA* *GSP* *ATJ* *BJO* *GL1* *GPO* *HTTBT* *SPN* *PUA* *IBG*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2022 18:06
***GMA******GSP******ATJ******BJO******GL1******GPO******HTTBT******SPN******PUA******IBG*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HTTBT]
İlgili Fonlar [IBG, GL1, GMA, GSP, ATJ, SPN, PUA, BJO]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018567
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0182
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0177
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:05922,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 7,94
|Açılış
|: 922,90
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7530
|14,7678
|% 0,21
|
|Euro
|16,0464
|16,0600
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1533
|19,2494
|% -0,25
|
|Frank
|15,7345
|15,8293
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9228
|3,9425
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|13,30
|
|Altın Gr.
|923
|923
|7,88
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,75
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
-
17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
-
17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem