***GMA* *NTB* *TJL* *GL1* *PUZ* *DVU* *VCG* *IBG* *PUA* *GSP* *GFT* *GPO* *TRN* *TNP* *FYI* *PETKM* *BVT* *SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım
06.01.2023 19:02
***GMA******NTB******TJL******GL1******PUZ******DVU******VCG******IBG******PUA******GSP******GFT******GPO******TRN******TNP******FYI******PETKM******BVT******SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETKM]
İlgili Fonlar [BVT, DVU, FYI, GFT, GL1, GMA, GSP, IBG, NTB, PUA, PUZ, SPN, TJL, TNP, TRN, VCG]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095621
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1663
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.123,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 17,67
|Açılış
|: 1.123,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.124,42
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7582
|18,7771
|% 0,07
|
|Euro
|19,8945
|19,9307
|% 0,84
|
|Sterlin
|22,5448
|22,6579
|% 1,15
|
|Frank
|20,0739
|20,1949
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9777
|5,0027
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|29,92
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|17,04
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.610
|7.689
|101,00
|
|Yarım
|3.685
|3.758
|49,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.879
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,31
|
|B. Petrol
|80,25
|80,25
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem