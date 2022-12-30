***GMA* *TJL* *GSP* *BJO* *GL1* *GPO* *TRN* *FYI* *VCG* *PETKM* *SPN* *PUA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 18:18
***GMA******TJL******GSP******BJO******GL1******GPO******TRN******FYI******VCG******PETKM******SPN******PUA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETKM]
İlgili Fonlar [BJO, FYI, GL1, GMA, GSP, PUA, SPN, TJL, TRN, VCG]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091584
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0129
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.092,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.547.990
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.746.199
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,40
|6.535.236
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.110.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.740.531
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|424.655.235
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.548.733
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|397.160.807
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.012.880.141
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.161.800.169
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.733.265.214
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.522.960.990
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.781.791.764
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.917.781.687
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.301.363.944
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.256.593.384
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7073
|18,7200
|% 0,08
|
|Euro
|19,9887
|20,0011
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5063
|22,6192
|% 0,00
|
|Frank
|20,2014
|20,3231
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
|