***GMSTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.03.2020 09:57
***GMSTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/03/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825933
BIST
11:15105.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.850,45
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
11:156,1304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1264
11:156,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0471
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9561
11:15328,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,41
|Açılış
|: 328,40
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,18
|3.207.272
|% 13,42
|
|GARFA
|4,51
|3.275.289
|% 11,36
|
|VKING
|2,85
|639.604
|% 10,47
|
|DGATE
|7,94
|24.799.071
|% 10,28
|
|RAYSG
|3,50
|3.746.353
|% 10,06
|
|OYAYO
|5,62
|352.745
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|19.458
|% -7,33
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|ARSAN
|3,94
|3.613.621
|% -3,90
|
|THYAO
|10,81
|265.349.385
|% 4,14
|
|ASELS
|28,30
|219.343.131
|% 1,95
|
|GARAN
|9,46
|132.064.755
|% 3,05
|
|ODAS
|1,92
|75.490.367
|% 2,67
|
|YKBNK
|2,35
|74.736.937
|% 2,62
|
|ODAS
|1,92
|75.490.367
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,30
|44.046.022
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,40
|47.473.654
|% 3,70
|
|KARSN
|1,71
|57.324.603
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,35
|74.736.937
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9877
|8,0278
|% -0,59
|
|Frank
|6,5675
|6,6071
|% -0,66
|
|Riyal
|1,6294
|1,6376
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,02
|
|B. Petrol
|35,97
|35,97
|1,61
|