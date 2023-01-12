***GMSTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.01.2023 18:29
***GMSTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.01.2023 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101387
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0904
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.139,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.139,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.860.145
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.561
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.008
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.380
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.553.221
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.380.814
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.739.227.512
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.543.750
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.940.591.431
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7777
|18,7822
|% 0,04
|
|Euro
|20,2701
|20,2793
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,6833
|22,7971
|% -0,22
|
|Frank
|20,0712
|20,1921
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,27
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,86
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.686
|7.751
|18,00
|
|Yarım
|3.742
|3.793
|10,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,17
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,92
|