***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.02.2020 09:30
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/02/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817298
BIST
10:30123.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.455,93
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:305,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:306,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5934
En Düşük
6,5779
10:30299,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 299,75
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,02
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,58
|3.505.485
|% 12,11
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|CEOEM
|8,19
|11.686.334
|% 8,05
|
|RYGYO
|9,06
|23.022.052
|% 7,86
|
|DOKTA
|64,05
|2.124.090
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|KRGYO
|3,34
|6.389.933
|% -4,30
|
|PGSUS
|71,85
|164.238.612
|% -3,88
|
|THYAO
|14,79
|256.686.738
|% 1,23
|
|PGSUS
|71,85
|164.238.612
|% -3,88
|
|SASA
|9,42
|144.255.146
|% -0,42
|
|YKBNK
|3,09
|139.277.742
|% 3,00
|
|SISE
|5,57
|95.845.973
|% 1,09
|
|TEKTU
|1,77
|82.430.352
|% 4,73
|
|YKBNK
|3,09
|139.277.742
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,96
|88.035.423
|% 2,07
|
|ZOREN
|1,75
|43.585.236
|% 2,34
|
|ODAS
|2,25
|52.639.144
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7530
|7,7919
|% 0,09
|
|Frank
|6,1236
|6,1604
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5904
|1,5983
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,88
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,19
|56,19
|0,91
|