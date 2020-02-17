***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.02.2020 09:35
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/02/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819361
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
0
En Düşük
0
18:056,0436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:05307,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,71
|Açılış
|: 307,38
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
307,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 0,00
|
|GEDZA
|8,50
|1.731.037
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|208.414.431
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|181.340.116
|% 0,00
|
|VERTU
|7,94
|20.284.394
|% 0,00
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 0,00
|
|GEDZA
|8,50
|1.731.037
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|208.414.431
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|181.340.116
|% 0,00
|
|VERTU
|7,94
|20.284.394
|% 0,00
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|208.414.431
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,96
|62.264.610
|% 0,00
|
|HUBVC
|43,18
|58.792.512
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,04
|57.791.255
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|208.414.431
|% 0,00
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 0,00
|
|CUSAN
|3,89
|30.110.392
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,42
|25.929.483
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,04
|57.791.255
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8553
|7,8947
|% -0,27
|
|Frank
|6,1268
|6,1637
|% -0,23
|
|Riyal
|1,6061
|1,6141
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,35
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|57,28
|57,28
|-0,05
|