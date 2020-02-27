***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.02.2020 09:03
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/02/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821919
BIST
10:12114.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.138,35
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.285
En Düşük
113.892
10:126,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
10:126,7320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7366
En Düşük
6,6963
10:12326,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,39
|Açılış
|: 326,38
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|81,20
|8.323.486
|% 11,39
|
|FMIZP
|50,75
|1.719.879
|% 10,04
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,18
|11.687.104
|% 8,16
|
|SNPAM
|5,83
|243.229
|% -7,46
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,40
|29
|% -7,04
|
|BLCYT
|6,90
|44.824
|% -6,63
|
|BURCE
|7,12
|456.164
|% -5,82
|
|THYAO
|12,85
|218.396.651
|% -2,95
|
|ASELS
|28,60
|84.071.214
|% -1,38
|
|KRDMD
|2,86
|80.807.715
|% -1,72
|
|IHLGM
|1,38
|71.516.033
|% 3,76
|
|GARAN
|10,45
|39.416.963
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,38
|71.516.033
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,86
|80.807.715
|% -1,72
|
|THYAO
|12,85
|218.396.651
|% -2,95
|
|KARSN
|1,93
|25.223.867
|% -0,52
|
|ODAS
|2,18
|19.195.693
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9480
|7,9879
|% 0,37
|
|Frank
|6,3091
|6,3471
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6384
|1,6466
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|11,05
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|-0,90
|