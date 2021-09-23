***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.09.2021 18:20
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.09.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965039
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
18:058,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1213
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
18:0510,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1965
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
18:05493,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,54
|Açılış
|: 493,48
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.440.116
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.716.824
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.154.416
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.900.270
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.176.474
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.047.010
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.761.567
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,48
|170.021.139
|% -8,49
|
|UNLU
|5,99
|201.032.449
|% -6,26
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,20
|3.193.862.284
|% -2,95
|
|THYAO
|13,37
|1.202.881.434
|% 1,36
|
|EREGL
|16,93
|1.062.383.121
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,39
|850.696.686
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|762.496.029
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|850.696.686
|% -2,05
|
|GARAN
|9,20
|3.193.862.284
|% -2,95
|
|EKGYO
|1,82
|540.535.906
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|762.496.029
|% -3,28
|
|ODAS
|1,39
|175.879.514
|% 2,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7670
|8,7732
|% 1,40
|
|Euro
|10,3039
|10,3109
|% 1,94
|
|Sterlin
|12,0013
|12,0615
|% 2,17
|
|Frank
|9,4584
|9,5153
|% 1,68
|
|Riyal
|2,3290
|2,3407
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-19,86
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,64
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
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17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem