***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.11.2022 18:51
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.11.2022 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078279
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1188
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1945
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7368
En Düşük
18,4643
18:051.020,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 25,73
|Açılış
|: 1.020,88
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.022,59
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5900
|18,5956
|% 0,64
|
|Euro
|18,7149
|18,7241
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,3914
|21,4987
|% 0,82
|
|Frank
|18,7882
|18,9013
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9301
|4,9549
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|38,44
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|25,93
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.811
|6.880
|132,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|65,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,46
|
|B. Petrol
|97,82
|97,82
|-0,10
|