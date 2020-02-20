***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.02.2020 09:05
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMSTR, GLDTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/02/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820226
BIST
10:00119.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -9,27
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.332
En Düşük
119.184
10:006,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,1018
En Düşük
6,0811
10:006,5751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5913
En Düşük
6,5668
10:00314,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,83
|Açılış
|: 314,61
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,18
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|21,00
|1.585.479
|% 8,92
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|MIPAZ
|3,16
|2.091.065
|% 6,40
|
|OSMEN
|8,50
|34
|% 6,25
|
|VERTU
|5,85
|1.941.603
|% -11,36
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|EKIZ
|1,06
|16.271
|% -8,62
|
|ASELS
|29,88
|8.812.410
|% 0,34
|
|FENER
|19,50
|7.786.742
|% 0,31
|
|GSRAY
|3,93
|7.434.879
|% 0,77
|
|BJKAS
|3,69
|7.039.785
|% 4,83
|
|ADESE
|1,61
|6.524.026
|% 1,26
|
|ADESE
|1,61
|6.524.026
|% 1,26
|
|BJKAS
|3,69
|7.039.785
|% 4,83
|
|GSRAY
|3,93
|7.434.879
|% 0,77
|
|ODAS
|2,23
|3.614.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|2.208.863
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8353
|7,8746
|% -0,05
|
|Frank
|6,1624
|6,1995
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,34
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|