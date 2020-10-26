***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.10.2020 20:00
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.10.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884096
BIST
11:321.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:328,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1556
En Düşük
8,0708
11:329,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0834
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6406
En Düşük
9,5440
11:32498,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,82
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,75
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KARTN
|1.498,20
|97.391.706
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|20.919.989
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|411.408
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.080.439
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|794.485.107
|% 5,21
|
|SISE
|6,37
|396.867.499
|% 1,11
|
|GARAN
|6,84
|382.850.082
|% 1,03
|
|ECILC
|7,39
|329.423.759
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,75
|258.945.894
|% 2,34
|
|TSKB
|2,02
|794.485.107
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,75
|258.945.894
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,65
|149.296.014
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,13
|165.460.359
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,25
|220.639.945
|% -2,40
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1505
|8,1551
|% 0,89
|
|Euro
|9,6334
|9,6405
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,5671
|10,6201
|% 0,67
|
|Frank
|8,9369
|8,9907
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1660
|2,1769
|% 0,79
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-0,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|0,22
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
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11:41DOBUR
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 19.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 134 adet işlem
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11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, OYAKC, THYAO
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11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ISCTR, YKBNK
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11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 16 kaybederek (% -0.02 ) 1, 035
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KARTN, KONTR, RTALB, ROYAL, EUYO, GLRYH, BMELK, OSMEN, LINK