***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.05.2021 18:28
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934742
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:0510,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0166
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9760
18:05483,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,08
|Açılış
|: 483,76
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.511.656
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.091.246
|% 9,98
|
|CASA
|141,20
|553.137
|% -7,11
|
|DERHL
|7,91
|15.653.525
|% -6,94
|
|JANTS
|671,00
|134.290.573
|% -6,15
|
|SEKFK
|6,73
|10.275.237
|% -6,01
|
|CANTE
|4,40
|423.263.779
|% -5,78
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|CANTE
|4,40
|423.263.779
|% -5,78
|
|TRILC
|40,46
|413.592.927
|% 6,25
|
|PGSUS
|81,40
|391.525.128
|% 2,52
|
|BIMAS
|66,10
|318.978.442
|% 1,07
|
|CANTE
|4,40
|423.263.779
|% -5,78
|
|TSPOR
|2,22
|143.081.928
|% -3,06
|
|EKGYO
|1,81
|108.230.764
|% -0,55
|
|VAKBN
|3,40
|137.851.099
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,47
|128.704.922
|% -3,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2846
|8,2872
|% -0,32
|
|Euro
|9,9922
|10,0121
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4754
|11,5330
|% -0,46
|
|Frank
|9,0801
|9,1348
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2037
|2,2148
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|28,81
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,20
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235