***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.05.2021 18:27
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936254
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1631
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4489
En Düşük
8,2733
12:3510,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2064
En Düşük
10,0522
12:35494,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,90
|Açılış
|: 494,04
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
496,35
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CANTE
|6,14
|51.952.114
|% 9,84
|
|TRILC
|40,04
|97.712.056
|% 4,54
|
|BIOEN
|16,50
|15.984.086
|% 1,41
|
|ARZUM
|19,15
|3.451.238
|% 0,74
|
|MTRKS
|39,88
|16.428.297
|% 0,66
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|DARDL
|23,16
|7.537.849
|% -5,78
|
|ALCTL
|27,94
|15.302.512
|% -4,18
|
|FRIGO
|25,00
|2.361.657
|% -3,40
|
|ERBOS
|82,90
|21.645.902
|% -2,47
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|KARSN
|4,36
|218.555.960
|% -1,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4325
|8,4429
|% 1,97
|
|Euro
|10,1747
|10,1883
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,8256
|11,8849
|% 1,31
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 1,30
|
|Riyal
|2,2422
|2,2534
|% 1,88
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-14,58
|
|Altın Gr.
|494
|494
|5,22
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,24
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,04
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|0,68
|
Seans Raporu
12:35
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17:55
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