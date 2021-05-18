***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.05.2021 18:35
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.05.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936826
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4343
En Düşük
8,3528
18:0510,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0410
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,3008
En Düşük
10,2120
18:05508,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,99
|Açılış
|: 508,22
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
510,43
En Düşük
501,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|MARTI
|2,25
|11.877.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|KUTPO
|64,55
|303.427.683
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3810
|8,3876
|% 0,39
|
|Euro
|10,2434
|10,2542
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,8456
|11,9051
|% 0,23
|
|Frank
|9,2777
|9,3336
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|14,13
|
|Altın Gr.
|508
|508
|6,19
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-2,29
|