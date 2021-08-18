***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.08.2021 18:26
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.08.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959087
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5499
En Düşük
8,2705
18:059,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
9,9869
En Düşük
9,9454
18:05485,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,54
|Açılış
|: 486,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5105
|8,5499
|% 0,51
|
|Euro
|9,9551
|9,9869
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,5224
|11,5802
|% -0,56
|
|Frank
|9,1874
|9,2427
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-0,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem