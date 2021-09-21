***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.09.2021 18:18
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.09.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964775
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.385
18:058,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
18:0510,1478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0306
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
18:05495,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,96
|Açılış
|: 495,21
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
495,63
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.104.569
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.596.119
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.441.516
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.252.291
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.742.510
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,24
|72.506.826
|% -9,31
|
|BJKAS
|6,28
|203.399.326
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,84
|2.111.426
|% -6,86
|
|ADESE
|1,15
|11.048.056
|% -5,74
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|EREGL
|16,90
|862.670.100
|% 5,23
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|TRILC
|12,95
|663.132.131
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,44
|405.479.187
|% 2,52
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|PETKM
|6,27
|495.192.961
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6321
|8,6365
|% 0,11
|
|Euro
|10,1403
|10,1478
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,7728
|11,8319
|% 0,19
|
|Frank
|9,3211
|9,3773
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|10,89
|
|Altın Gr.
|495
|495
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,49
|