***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *ZGOLD* *ZRY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.11.2021 16:16
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******ZGOLD******ZRY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FNY, ZRY]
İlgili Fonlar [GMSTR, GLDTR, USDTR, ZGOLD]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcı Kurumların talebi doğrultusunda GMSTR.F, GLDTR.F, USDTR.F ve ZGOLD.F Borsa Yatırım Fon sıralarında uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için 16:20 itibarıyla %20'ye çıkarılacaktır. Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979270
BIST
17:591.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 24,90
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
17:5912,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -4,16%
|| -0,5327
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
17:5913,7485
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -0,6888
|Açılış
|: 13,4500
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|Önceki Kapanış
|: 14,0500
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14,8152
En Düşük
13,0001
17:59697,62
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -40,93
|Açılış
|: 697,62
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|65,45
|46.960.440
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.716.299
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.426.959
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|12.144.641
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|47.192.376
|% 9,99
|
|TETMT
|228,10
|17.815.529
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.408.396
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|59.805.065
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|256.734.386
|% -8,25
|
|TSPOR
|8,21
|795.253.598
|% -7,34
|
|GARAN
|11,82
|4.860.200.426
|% 2,16
|
|THYAO
|18,96
|3.313.735.479
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,47
|2.596.810.585
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,99
|2.509.763.692
|% 1,30
|
|KRDMD
|8,76
|2.467.855.952
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,47
|2.596.810.585
|% 0,87
|
|GARAN
|11,82
|4.860.200.426
|% 2,16
|
|AKBNK
|6,99
|2.509.763.692
|% 1,30
|
|PETKM
|7,95
|2.296.180.225
|% 0,25
|
|ADESE
|0,89
|256.734.386
|% -8,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2382
|12,2746
|% -4,16
|
|Euro
|13,7070
|13,7485
|% -4,77
|
|Sterlin
|16,1933
|16,2745
|% -5,36
|
|Frank
|12,9476
|13,0256
|% -5,40
|
|Riyal
|3,2347
|3,2509
|% -5,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-9,45
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-42,83
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|-0,59
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,07
|