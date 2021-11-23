***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *ZGOLD* *ZRY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******ZGOLD******ZRY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [FNY, ZRY]İlgili Fonlar [GMSTR, GLDTR, USDTR, ZGOLD]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa Yapıcı Kurumların talebi doğrultusunda GMSTR.F, GLDTR.F, USDTR.F ve ZGOLD.F Borsa Yatırım Fon sıralarında uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için 16:20 itibarıyla %20'ye çıkarılacaktır. Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979270BIST