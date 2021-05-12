***GMSTR* *USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.05.2021 15:19
***GMSTR******USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.05.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936422
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0922
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2737
En Düşük
10,1512
12:35496,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,01
|Açılış
|: 496,53
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,48
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,75
|50.582.132
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|YGGYO
|13,12
|152.663
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4928
|8,4958
|% 0,91
|
|Euro
|10,2623
|10,2668
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,8929
|11,9526
|% 0,78
|
|Frank
|9,3294
|9,3856
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2587
|2,2700
|% 0,90
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|1,31
|
|Altın Gr.
|497
|497
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|-1,70
|
Seans Raporu
12:35
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-
16:26
KRTEK, SERVE, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:26
FENER, YONGA, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:11
ETILR, UZERB, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
ISGSY, VAKFN, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:56
IZMDC, ETILR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında