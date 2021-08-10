***GMSTR* *USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.08.2021 08:26
***GMSTR******USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.08.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956641
BIST
13:441.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,47
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.423
13:448,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0511
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6544
En Düşük
8,4782
13:4410,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0579
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1516
En Düşük
10,0616
13:44482,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,85
|Açılış
|: 482,46
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
482,50
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler13:44
|MARKA
|5,06
|3.061.513
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|2.998.398
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.173.271
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|33.461.321
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|6.622.636
|% 9,77
|
|IDGYO
|3,63
|335.336
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|433.183
|% -8,77
|
|NETAS
|18,60
|38.812.016
|% -8,10
|
|EDATA
|16,20
|16.470.577
|% -7,43
|
|BASCM
|10,10
|160.287
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,13
|1.283.791.828
|% 1,50
|
|GARAN
|9,13
|784.444.887
|% 0,22
|
|GENIL
|16,16
|670.976.510
|% 2,73
|
|SISE
|8,40
|663.547.156
|% 0,12
|
|EREGL
|19,67
|625.916.355
|% -0,20
|
|KRDMD
|8,13
|1.283.791.828
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,45
|221.852.753
|% -1,61
|
|GARAN
|9,13
|784.444.887
|% 0,22
|
|SISE
|8,40
|663.547.156
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,86
|127.079.950
|% 0,54
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6472
|8,6497
|% 0,59
|
|Euro
|10,1237
|10,1516
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,8991
|11,9587
|% 0,41
|
|Frank
|9,3191
|9,3753
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2973
|2,3088
|% 0,60
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|7,46
|
|Altın Gr.
|482
|482
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.199
|3.247
|29,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|32,01
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|15,49
|
|Çeyrek
|773
|791
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|69,96
|69,96
|-0,67
|