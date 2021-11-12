***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.11.2021 10:42
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E sırası geçici olarak işleme kapatılmıştır. Ayrıntılı duyuru daha sonra yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977279
BIST
10:381.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,88
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:389,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:3811,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0357
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:38593,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,61
|Açılış
|: 593,86
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,60
|14.490.992
|% 8,47
|
|OZRDN
|9,15
|10.805.548
|% 8,03
|
|ATATP
|57,00
|31.121.825
|% 7,55
|
|BRSAN
|26,28
|30.417.500
|% 6,31
|
|KZBGY
|32,02
|7.842.306
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,87
|108.785.457
|% -8,21
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,43
|19.496.269
|% -5,81
|
|DOGUB
|3,75
|515.613
|% -4,82
|
|PETKM
|7,46
|778.065.045
|% -2,48
|
|KRDMD
|7,55
|242.352.729
|% 1,75
|
|THYAO
|17,99
|238.942.175
|% 1,52
|
|GARAN
|10,65
|231.356.715
|% 0,47
|
|TUPRS
|156,20
|217.597.235
|% -0,19
|
|PETKM
|7,46
|778.065.045
|% -2,48
|
|ADESE
|1,31
|132.557.486
|% -2,96
|
|ODAS
|1,55
|66.126.170
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,12
|44.130.090
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,55
|242.352.729
|% 1,75
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9322
|9,9349
|% 0,32
|
|Euro
|11,3781
|11,3847
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,2610
|13,3275
|% 0,48
|
|Frank
|10,7360
|10,8007
|% 0,31
|
|Riyal
|2,6411
|2,6544
|% 0,31
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,44
|
|Altın Gr.
|593
|593
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,05
|8,06
|0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|-0,64
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:50OYLUM
Yüzde 8.59 oranında artışla 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 775 adet işlem
-
10:48BRSAN
Yüzde 6.15 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 012 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.73 ) 1, 780
-
10:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PETKM
-
10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, TRKCM, SODA