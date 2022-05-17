***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.05.2022 09:08
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1111111 TL Teorik Fiyat: 2,959 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030743
BIST
10:262.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,69
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2615,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3300
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8711
En Düşük
15,5343
10:2616,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,4034
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6436
En Düşük
16,2212
10:26924,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,67
|Açılış
|: 924,68
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,75
|65.346.509
|% 9,12
|
|TMPOL
|20,24
|30.637.266
|% 6,69
|
|IMASM
|37,58
|28.211.887
|% 6,58
|
|IHAAS
|26,88
|1.125.149
|% 5,91
|
|GZNMI
|32,80
|2.524.124
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.636.251
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|ISGYO
|13,48
|6.623.520
|% -3,99
|
|THYAO
|42,82
|477.431.237
|% 0,23
|
|SISE
|19,72
|420.789.053
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,97
|270.449.606
|% 0,40
|
|GARAN
|14,94
|259.890.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|4,36
|223.618.303
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,36
|223.618.303
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,63
|132.094.979
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,78
|109.755.578
|% 1,89
|
|SISE
|19,72
|420.789.053
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,97
|270.449.606
|% 0,40
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8533
|15,8711
|% 2,12
|
|Euro
|16,6034
|16,6436
|% 2,48
|
|Sterlin
|19,4902
|19,5879
|% 2,13
|
|Frank
|15,7005
|15,7951
|% 1,68
|
|Riyal
|4,1894
|4,2104
|% 1,47
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,50
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,04
|
Seans Raporu
10:26
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