***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [GMTAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, serbest marj ile işleme açılan pay sıralarında oluşan ilk işlem fiyatı, baz fiyat (bir seans süresince işlem göreceği alt ve üst fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eden fiyat) olarak belirlenmektedir. GMTAS.E işlem sırasında açılış fiyatı ve baz fiyat 2,46 TL olarak oluşmuş, alt ve üst fiyat limitleri 2,22 TL ve 2,70 TL olarak belirlenmiştir. Baz fiyat ve fiyat limitlerinin tespitinden önce sisteme girilmiş olan ve belirlenen fiyat limitleri dışında kalan limit fiyatlı emirlerin, baz fiyat ve fiyat limitlerinin tespitinden sonra girilen piyasa emirleri ile eşleşmesi sonucunda belirlenen fiyat limitlerinin dışında işlemler gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, GMTAS.E sırası Pay Piyasası Yönergesi'nin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ç bendi kapsamında geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sırada geçerli olan fiyat limitleri dışında bekleyen emirler ve gerçekleşen işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında iptal edilmiştir. GMTAS.E sırasında işlemler saat 12:00' den itibaren sürekli işlem yöntemi ile yeniden başlatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977316BIST