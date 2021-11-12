***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.11.2021 11:30
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GMTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, serbest marj ile işleme açılan pay sıralarında oluşan ilk işlem fiyatı, baz fiyat (bir seans süresince işlem göreceği alt ve üst fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eden fiyat) olarak belirlenmektedir. GMTAS.E işlem sırasında açılış fiyatı ve baz fiyat 2,46 TL olarak oluşmuş, alt ve üst fiyat limitleri 2,22 TL ve 2,70 TL olarak belirlenmiştir. Baz fiyat ve fiyat limitlerinin tespitinden önce sisteme girilmiş olan ve belirlenen fiyat limitleri dışında kalan limit fiyatlı emirlerin, baz fiyat ve fiyat limitlerinin tespitinden sonra girilen piyasa emirleri ile eşleşmesi sonucunda belirlenen fiyat limitlerinin dışında işlemler gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, GMTAS.E sırası Pay Piyasası Yönergesi'nin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ç bendi kapsamında geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sırada geçerli olan fiyat limitleri dışında bekleyen emirler ve gerçekleşen işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında iptal edilmiştir. GMTAS.E sırasında işlemler saat 12:00' den itibaren sürekli işlem yöntemi ile yeniden başlatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977316
BIST
11:441.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:449,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0216
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:4411,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0260
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:44591,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,53
|Açılış
|: 591,73
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,53
|25.678.933
|% 9,29
|
|OYLUM
|9,62
|19.702.621
|% 8,70
|
|DOAS
|44,82
|166.069.821
|% 7,95
|
|CEOEM
|9,97
|28.823.009
|% 6,97
|
|KZBGY
|32,02
|9.527.967
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|422.540.846
|% -9,63
|
|BASGZ
|15,65
|220.973.111
|% -9,49
|
|NUGYO
|11,33
|4.711.327
|% -6,67
|
|ULUFA
|2,41
|52.627.375
|% -6,59
|
|PETKM
|7,50
|1.348.827.036
|% -1,96
|
|GARAN
|10,60
|479.289.755
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|422.540.846
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,48
|393.232.173
|% 0,81
|
|THYAO
|17,98
|363.362.321
|% 1,47
|
|ADESE
|1,22
|422.540.846
|% -9,63
|
|PETKM
|7,50
|1.348.827.036
|% -1,96
|
|ODAS
|1,58
|205.435.418
|% 4,64
|
|YKBNK
|3,05
|171.899.101
|% -0,97
|
|KRDMD
|7,48
|393.232.173
|% 0,81
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9169
|9,9220
|% 0,19
|
|Euro
|11,3592
|11,3689
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,2534
|13,3198
|% 0,42
|
|Frank
|10,7270
|10,7916
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6384
|2,6516
|% 0,20
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,37
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|-0,62
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:57XU100
Endeks 1, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 6, 941.00 milyon TL de
-
11:57HEDEF
Yüzde 9.60 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 510, 856 adet işlem
-
11:56PRKAB
Yüzde 4.65 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 369 adet işlem
-
11:54ATATP
Yüzde 6.42 oranında artışla 56.40 lira fiyatla işlem gören hissede 989, 937 adet işlem
-
11:53ODAS
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 716, 687 adet işlem