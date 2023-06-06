***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [GMTAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) payında 07/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/07/2023'tür.Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, GMTAS payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıBARAN CİDAL 26586277ÇAĞLAR KACAR 12385025HÜSEYİN YILDIZ 44954908KASIM DOĞAN 26260258NİHAN YILDIZ 33457027TİMUÇİN ERSÖZ 12620736TÜLAY GÖK 14068691Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/07/2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156547BIST