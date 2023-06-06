***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.06.2023 18:11
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GMTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) payında 07/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/07/2023'tür.
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, GMTAS payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
BARAN CİDAL 26586277
ÇAĞLAR KACAR 12385025
HÜSEYİN YILDIZ 44954908
KASIM DOĞAN 26260258
NİHAN YILDIZ 33457027
TİMUÇİN ERSÖZ 12620736
TÜLAY GÖK 14068691
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/07/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156547
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2713
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2398
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,33
|Açılış
|: 1.358,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5153
|21,5199
|% 1,24
|
|Euro
|23,0222
|23,0547
|% 0,67
|
|Sterlin
|26,6622
|26,7959
|% 1,19
|
|Frank
|23,6162
|23,7585
|% 1,09
|
|Riyal
|5,7215
|5,7502
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.357
|1.357
|16,39
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.515
|4.617
|92,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.308
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,30
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
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