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***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

06.06.2023 18:11
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

                             Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) payında 07/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/07/2023'tür.
 
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, GMTAS payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

BARAN CİDAL                                26586277
ÇAĞLAR KACAR                            12385025
HÜSEYİN YILDIZ                           44954908
KASIM DOĞAN                               26260258
NİHAN YILDIZ                                33457027
TİMUÇİN ERSÖZ                            12620736
TÜLAY GÖK                                    14068691
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/07/2023'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156547


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EKIZ 16,96 5.334.183 % 9,99  
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Altın Gr. 1.357 1.357 16,39  
Cumhuriyet 9.243 9.383 229,00  
Tam 9.195 9.434 233,09  
Yarım 4.515 4.617 92,00  
Çeyrek 2.250 2.308 39,00  
Gümüş.Ons 23,56 23,60 0,00  
Gümüş Gr. 16,30 16,32 0,20  
B. Petrol 76,27 76,27 -0,44  
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