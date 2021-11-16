***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:13
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977960
BIST
11:091.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:0910,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1048
|Açılış
|: 10,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:0911,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1251
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:09610,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 7,88
|Açılış
|: 610,57
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ELITE
|19,72
|86.203.539
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|RAYSG
|10,09
|1.152.089
|% 7,68
|
|PRKAB
|41,72
|125.223.170
|% 7,03
|
|OYLUM
|8,08
|5.885.075
|% -7,76
|
|PENTA
|165,80
|9.046.114
|% -5,69
|
|HEDEF
|3,41
|5.958.857
|% -5,01
|
|ARASE
|99,35
|14.221.445
|% -4,84
|
|GRNYO
|2,50
|1.203.104
|% -4,21
|
|GARAN
|12,31
|1.416.942.353
|% 5,85
|
|YKBNK
|3,46
|1.103.176.165
|% 2,06
|
|AKBNK
|7,29
|1.042.096.018
|% 4,59
|
|PETKM
|7,91
|900.699.033
|% -0,25
|
|ISCTR
|7,06
|678.220.908
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,46
|1.103.176.165
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,20
|236.706.314
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,29
|1.042.096.018
|% 4,59
|
|GARAN
|12,31
|1.416.942.353
|% 5,85
|
|PETKM
|7,91
|900.699.033
|% -0,25
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1555
|10,1626
|% 1,04
|
|Euro
|11,5519
|11,5612
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,6515
|13,7200
|% 1,53
|
|Frank
|10,9511
|11,0171
|% 1,17
|
|Riyal
|2,7056
|2,7192
|% 1,18
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|3,07
|
|Altın Gr.
|610
|611
|7,88
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,20
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|