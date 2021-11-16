***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:34
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977972
BIST
11:471.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:4710,1702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1124
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:4711,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1402
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:47610,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 7,68
|Açılış
|: 610,37
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ELITE
|19,72
|88.872.266
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|PRKAB
|41,96
|147.691.687
|% 7,64
|
|DOAS
|45,74
|89.078.947
|% 7,62
|
|OYLUM
|8,10
|7.437.735
|% -7,53
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,36
|13.036.037
|% -6,41
|
|DOGUB
|3,20
|753.268
|% -4,76
|
|TSKB
|1,64
|233.895.615
|% -4,65
|
|GARAN
|12,31
|1.696.499.957
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,25
|1.529.615.928
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,45
|1.471.610.440
|% 1,77
|
|PETKM
|7,88
|1.125.539.837
|% -0,63
|
|ISCTR
|7,06
|894.280.275
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,45
|1.471.610.440
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|285.745.365
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,25
|1.529.615.928
|% 4,02
|
|PETKM
|7,88
|1.125.539.837
|% -0,63
|
|TSKB
|1,64
|233.895.615
|% -4,65
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1645
|10,1684
|% 1,10
|
|Euro
|11,5647
|11,5706
|% 1,18
|
|Sterlin
|13,6582
|13,7267
|% 1,58
|
|Frank
|10,9494
|11,0153
|% 1,15
|
|Riyal
|2,7046
|2,7182
|% 1,14
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|9,34
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,42
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.013
|4.114
|66,83
|
|Yarım
|1.940
|1.990
|32,33
|
|Çeyrek
|973
|995
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,21
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|0,79
|
Seans Raporu
11:46
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