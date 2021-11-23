***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 10:45
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979088
BIST
10:361.770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 14,58
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:3611,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 4,42%
|| 0,5038
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:3613,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 4,67%
|| 0,5991
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:36694,25
En Yüksek
|Değişim
|: 4,82%
|| 31,91
|Açılış
|: 694,25
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:36
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.140.422
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.342.006
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.714.544
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,32
|297.349.750
|% -9,94
|
|AVOD
|5,23
|15.126.466
|% -5,60
|
|GMTAS
|2,12
|1.085.541
|% -4,93
|
|GESAN
|26,82
|29.365.961
|% -4,08
|
|EGEPO
|7,21
|11.632.270
|% -3,87
|
|SISE
|11,31
|461.189.642
|% 0,89
|
|KRDMD
|8,45
|383.035.903
|% 1,56
|
|BASGZ
|11,32
|297.349.750
|% -9,94
|
|GARAN
|11,94
|290.965.004
|% 0,00
|
|EREGL
|22,20
|279.917.908
|% 2,97
|
|ADESE
|1,03
|47.265.535
|% -3,74
|
|KRDMD
|8,45
|383.035.903
|% 1,56
|
|ODAS
|1,63
|68.914.676
|% -0,61
|
|SISE
|11,31
|461.189.642
|% 0,89
|
|DOHOL
|3,14
|118.259.459
|% 1,29
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8227
|11,9100
|% 4,42
|
|Euro
|13,3288
|13,4216
|% 4,67
|
|Sterlin
|15,9826
|16,0628
|% 4,94
|
|Frank
|12,8017
|12,8788
|% 5,12
|
|Riyal
|3,1789
|3,1948
|% 4,86
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,97
|
|Altın Gr.
|683
|684
|21,31
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,25
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-0,68
|
Seans Raporu
10:36
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