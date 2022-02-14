***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 10:32
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001443
BIST
15:422.004
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -46,82
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
15:4213,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0550
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
15:4215,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0371
|Açılış
|: 15,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
15:42806,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,46
|Açılış
|: 806,70
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler15:42
|DERIM
|4,43
|71.712
|% 23,74
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.727.305
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|169.534.867
|% 9,95
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|DESA
|10,10
|16.200.076
|% -8,51
|
|ORCAY
|27,96
|137.200.084
|% -8,21
|
|AVOD
|3,69
|18.459.993
|% -7,98
|
|YBTAS
|19.901,00
|40.879
|% -6,79
|
|THYAO
|28,78
|3.549.414.778
|% -2,84
|
|ASELS
|21,90
|1.673.554.853
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,04
|1.401.171.495
|% -1,46
|
|KRDMD
|11,68
|1.248.539.241
|% -2,59
|
|EREGL
|28,10
|1.122.680.353
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,04
|1.401.171.495
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,29
|428.405.780
|% -1,29
|
|THYAO
|28,78
|3.549.414.778
|% -2,84
|
|KRDMD
|11,68
|1.248.539.241
|% -2,59
|
|ODAS
|1,27
|111.083.603
|% -2,31
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5507
|13,5580
|% 0,41
|
|Euro
|15,3594
|15,3712
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,2629
|18,3545
|% 0,10
|
|Frank
|14,6055
|14,6935
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6028
|3,6209
|% 0,41
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-5,99
|
|Altın Gr.
|810
|810
|1,72
|
|Cumhuriyet
|5.375
|5.456
|23,00
|
|Tam
|5.348
|5.484
|24,28
|
|Yarım
|2.585
|2.653
|11,75
|
|Çeyrek
|1.297
|1.326
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,09
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-0,56
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
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15:57ANHYT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 240 adet işlem
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15:54AVOD
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 906, 255 adet işlem
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 7 kaybederek (% -2.62 ) 2, 220
-
15:53XU100
Endeks 1, 996 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 68 altında . İşlem hacmi 21, 650.00 milyon TL de
-
15:53TEKTU
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 353, 449 adet işlem