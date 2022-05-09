***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 14:01
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027727
BIST
14:082.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,94
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:0815,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0983
|Açılış
|: 15,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0433
En Düşük
14,9241
14:0815,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0816
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:08898,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -6,99
|Açılış
|: 898,22
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:08
|YBTAS
|20.900,00
|470.002
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.959.588
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,97
|28.556.426
|% 9,94
|
|DEVA
|36,30
|103.590.025
|% -8,43
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,18
|17.766.595
|% -4,92
|
|SANFM
|37,80
|15.837.790
|% -4,55
|
|POLHO
|3,59
|27.567.054
|% -4,52
|
|THYAO
|42,40
|2.403.853.037
|% 0,05
|
|KRDMD
|16,05
|2.089.564.607
|% 3,68
|
|SISE
|19,50
|1.726.704.496
|% 0,57
|
|EREGL
|33,04
|1.245.466.254
|% 0,30
|
|TUPRS
|244,70
|1.145.241.035
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,67
|560.765.924
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,05
|2.089.564.607
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,76
|552.927.709
|% -1,65
|
|KARSN
|5,51
|541.094.060
|% 1,29
|
|SISE
|19,50
|1.726.704.496
|% 0,57
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0294
|15,0433
|% 0,66
|
|Euro
|15,8401
|15,8558
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,4811
|18,5738
|% 0,54
|
|Frank
|15,0629
|15,1537
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9930
|4,0130
|% 0,55
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-24,88
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-64,00
|
|Tam
|6.021
|6.174
|-61,33
|
|Yarım
|2.910
|2.986
|-29,67
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|-14,83
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|-0,23
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,41
|