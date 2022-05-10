***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 10:50
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028187
BIST
13:382.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,18
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:3815,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1681
|Açılış
|: 15,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2531
En Düşük
15,0772
13:3816,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1661
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:38911,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 11,75
|Açılış
|: 911,03
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:36
|PKENT
|229,40
|68.157.923
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.166.406
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.297.243
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|26.727.622
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|9.984.334
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,82
|48.635.781
|% -9,48
|
|GMTAS
|3,04
|18.981.295
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,15
|23.358.237
|% -6,93
|
|KARSN
|5,11
|510.673.048
|% -6,41
|
|SISE
|19,63
|1.596.294.250
|% 1,92
|
|KRDMD
|16,50
|1.441.457.724
|% 1,04
|
|THYAO
|42,62
|1.433.731.921
|% 0,76
|
|EREGL
|34,10
|1.186.805.095
|% 1,73
|
|ASELS
|24,24
|1.145.003.311
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,83
|850.829.506
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|611.082.411
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|510.673.048
|% -6,41
|
|DOHOL
|3,76
|339.436.230
|% 1,90
|
|AKBNK
|8,69
|777.238.443
|% 0,35
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2457
|15,2547
|% 1,12
|
|Euro
|16,0911
|16,1167
|% 1,10
|
|Sterlin
|18,7599
|18,8540
|% 1,17
|
|Frank
|15,2383
|15,3301
|% 0,80
|
|Riyal
|4,0522
|4,0725
|% 1,06
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,23
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,32
|