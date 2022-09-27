***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:58
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065431
BIST
11:023.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 15,72
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:0218,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:0217,8165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0823
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:02972,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,39
|Açılış
|: 972,39
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:00
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|57,60
|80.164.966
|% 9,19
|
|GRNYO
|5,01
|6.620.558
|% 8,44
|
|BAGFS
|26,08
|81.286.829
|% 8,31
|
|DITAS
|28,16
|9.444.995
|% 7,65
|
|ISGYO
|8,19
|5.605.752
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|713.128
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|11.955.965
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,08
|352.276.765
|% -8,77
|
|TSKB
|2,43
|1.088.555.090
|% -7,25
|
|SASA
|67,90
|1.147.000.958
|% 2,34
|
|TSKB
|2,43
|1.088.555.090
|% -7,25
|
|THYAO
|69,80
|888.298.930
|% 0,58
|
|YKBNK
|7,06
|614.797.648
|% 1,88
|
|GARAN
|19,29
|604.351.017
|% 0,10
|
|TSKB
|2,43
|1.088.555.090
|% -7,25
|
|SKBNK
|2,08
|352.276.765
|% -8,77
|
|EKGYO
|4,00
|497.375.563
|% 1,78
|
|ZOREN
|3,98
|447.824.471
|% -6,35
|
|YKBNK
|7,06
|614.797.648
|% 1,88
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4636
|18,4864
|% 0,06
|
|Euro
|17,8049
|17,8203
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,9277
|20,0276
|% 1,34
|
|Frank
|18,6055
|18,7176
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8996
|4,9241
|% 0,14
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|15,00
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,74
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.619
|6.704
|25,00
|
|Yarım
|3.220
|3.277
|9,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|1,59
|
Seans Raporu
11:00
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11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 7 artarak (% 0.47 ) 3, 549
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11:15XU100
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