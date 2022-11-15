***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 12:06
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080046
BIST
13:324.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 48,06
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
13:3218,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
13:3219,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2074
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4287
En Düşük
19,1707
13:321.062,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.062,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:30
|BRLSM
|22,22
|156.124.227
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|675.669.327
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|178.164.378
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|39.414.965
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|166.877.261
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|584.764.961
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|NTHOL
|13,26
|100.887.766
|% -5,22
|
|IDEAS
|40,16
|19.663.047
|% -5,10
|
|THYAO
|109,70
|6.350.271.865
|% 0,00
|
|ASELS
|41,72
|3.967.569.163
|% 0,05
|
|ODAS
|11,65
|3.403.706.415
|% -2,02
|
|EREGL
|36,90
|3.328.303.621
|% -1,18
|
|PETKM
|15,08
|3.308.193.771
|% -1,18
|
|ALBRK
|2,80
|886.179.562
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|669.057.961
|% -0,87
|
|ODAS
|11,65
|3.403.706.415
|% -2,02
|
|ISCTR
|9,37
|2.399.557.703
|% 1,19
|
|EKGYO
|5,56
|1.437.558.264
|% -1,77
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6129
|% 0,05
|
|Euro
|19,4110
|19,4222
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,9782
|22,0884
|% 0,80
|
|Frank
|19,7196
|19,8384
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,04
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,30
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.082
|7.189
|68,00
|
|Tam
|7.046
|7.163
|29,00
|
|Yarım
|3.422
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|-1,13
|