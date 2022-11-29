***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:49
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082829
BIST
13:584.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,96
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:5818,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:5819,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0777
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:581.051,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.051,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:58
|AKSGY
|6,38
|140.118.910
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.561.025
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.104.737
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.007.602
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.764.608
|% 9,98
|
|PRDGS
|16,06
|81.332.054
|% -7,70
|
|BAYRK
|9,82
|48.066.133
|% -7,01
|
|SEGYO
|3,29
|227.408.871
|% -6,53
|
|EDIP
|8,71
|72.874.582
|% -5,94
|
|KONTR
|170,20
|256.911.363
|% -5,44
|
|THYAO
|117,30
|6.712.988.069
|% 1,91
|
|SISE
|39,02
|4.889.393.933
|% -3,22
|
|KRDMD
|14,79
|2.825.617.522
|% 3,35
|
|YKBNK
|11,93
|2.823.026.718
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,26
|2.821.432.607
|% 4,91
|
|EKGYO
|7,26
|2.821.432.607
|% 4,91
|
|SKBNK
|2,73
|716.352.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,93
|2.823.026.718
|% 0,25
|
|TSKB
|4,02
|788.348.963
|% 0,50
|
|KRDMD
|14,79
|2.825.617.522
|% 3,35
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6334
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,3294
|19,3361
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,3185
|22,4304
|% 0,59
|
|Frank
|19,5562
|19,6740
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,01
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|16,39
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|10,13
|
|Cumhuriyet
|7.008
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.030
|7.089
|53,00
|
|Yarım
|3.410
|3.466
|26,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,34
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,80
|0,25
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|2,22
|