***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:19
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099848
BIST
11:334.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -25,55
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:3318,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:3320,1862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:331.137,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.137,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:31
|SDTTR
|56,65
|4.288.632
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.118.871
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.388.076
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,08
|73.597.563
|% 6,45
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|42.784.033
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|GOZDE
|21,36
|212.287.333
|% -8,72
|
|KATMR
|2,12
|240.545.743
|% -8,62
|
|THYAO
|131,30
|3.666.855.407
|% 0,08
|
|ASELS
|57,30
|2.056.483.592
|% -1,46
|
|EREGL
|38,22
|1.988.434.716
|% 0,95
|
|TUPRS
|484,20
|1.483.184.377
|% 1,87
|
|KRDMD
|18,09
|1.445.638.500
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,50
|1.145.155.642
|% 0,00
|
|KATMR
|2,12
|240.545.743
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,51
|879.932.021
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,09
|1.445.638.500
|% -0,28
|
|SKBNK
|2,69
|204.232.698
|% -1,47
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7900
|% 0,09
|
|Euro
|20,1813
|20,1861
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7522
|22,8663
|% 0,03
|
|Frank
|20,2864
|20,4086
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,38
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.733
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-0,24
|