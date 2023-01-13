***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:00
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101749
BIST
11:154.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,02
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:1518,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:1520,3913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:151.149,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.149,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.150,60
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ONCSM
|37,40
|4.877.521
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|18.236.033
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.767.817
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|6.131.805
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,96
|1.376.380.703
|% -6,46
|
|ADEL
|111,50
|2.994.921
|% -5,67
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,60
|92.538.220
|% -4,96
|
|ASELS
|56,40
|2.377.252.128
|% 0,89
|
|EREGL
|40,02
|2.191.212.635
|% 1,11
|
|THYAO
|134,90
|2.007.498.504
|% -0,66
|
|KRDMD
|18,51
|1.965.810.515
|% -2,06
|
|EKGYO
|7,96
|1.376.380.703
|% -6,46
|
|EKGYO
|7,96
|1.376.380.703
|% -6,46
|
|KRDMD
|18,51
|1.965.810.515
|% -2,06
|
|YKBNK
|9,18
|947.311.358
|% 1,55
|
|SKBNK
|2,63
|178.132.020
|% -0,38
|
|EREGL
|40,02
|2.191.212.635
|% 1,11
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7876
|18,7924
|% 0,05
|
|Euro
|20,3816
|20,3913
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8981
|23,0129
|% 0,12
|
|Frank
|20,1682
|20,2896
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9866
|5,0116
|% 0,03
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.770
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,08
|