***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 15:06
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103171
BIST
14:565.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 41,38
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
14:5618,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
14:5620,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0660
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
14:561.153,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.153,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler14:52
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|179.603.053
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.284.870
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.879.641
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.028.321
|% 9,96
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,13
|41.470.167
|% -5,68
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,86
|286.947.371
|% -4,39
|
|KLSYN
|3,45
|31.750.009
|% -4,17
|
|THYAO
|154,80
|10.245.710.359
|% 3,82
|
|EREGL
|40,68
|4.086.895.354
|% 0,25
|
|ASELS
|62,75
|3.892.907.994
|% -0,48
|
|KRDMD
|19,58
|3.188.864.298
|% 0,82
|
|TUPRS
|584,60
|2.590.660.245
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,58
|1.954.112.497
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,79
|1.942.698.414
|% 1,35
|
|KRDMD
|19,58
|3.188.864.298
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,78
|1.662.965.994
|% 3,51
|
|AKBNK
|17,73
|2.422.204.105
|% 2,13
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7936
|18,7983
|% -0,01
|
|Euro
|20,3367
|20,3479
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,1353
|23,2513
|% 0,05
|
|Frank
|20,4228
|20,5458
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9890
|5,0141
|% 0,02
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,18
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-37,00
|
|Tam
|7.832
|7.887
|8,00
|
|Yarım
|3.816
|3.859
|3,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,53
|
Seans Raporu
14:52
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15:07CEOEM
Yüzde 8.01 oranında artışla 23.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 205, 350 adet işlem
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15:06ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 136 adet işlem
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15:05ARCLK
Yüzde 6.39 oranında artışla 121.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 551, 153 adet işlem
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15:04XU100
Endeks 5, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 64, 673.00 milyon TL de
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15:04PLTUR
Yüzde 5.63 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 159, 619 adet işlem