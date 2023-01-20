***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 10:32
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103359
BIST
10:185.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 39,12
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.463
En Düşük
5.436
10:1818,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:1820,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0450
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:181.165,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.165,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SOKE
|14,57
|16.327.550
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|1.635.358
|% 9,96
|
|EDIP
|11,50
|520.539
|% 7,48
|
|PKART
|27,84
|20.411.707
|% 6,91
|
|TNZTP
|17,32
|55.816.703
|% 6,19
|
|CEOEM
|21,92
|891.963
|% -6,72
|
|PRDGS
|8,73
|18.426.575
|% -6,03
|
|PRZMA
|9,50
|342.686
|% -4,43
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,86
|3.716.624
|% -4,03
|
|THYAO
|154,60
|1.011.919.459
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ASELS
|62,45
|519.809.887
|% 1,22
|
|TCELL
|38,94
|501.454.994
|% 4,34
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,91
|144.575.328
|% -3,90
|
|PETKM
|18,20
|300.545.614
|% 0,83
|
|TTKOM
|23,60
|373.741.347
|% 2,79
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7974
|18,8029
|% 0,08
|
|Euro
|20,3757
|20,3864
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,1581
|23,2742
|% -0,22
|
|Frank
|20,4247
|20,5477
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9897
|5,0147
|% 0,04
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.900
|7.966
|-22,00
|
|Yarım
|3.849
|3.898
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|0,40
|