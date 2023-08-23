***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 17:58
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188762
BIST
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17:327.575
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -27,06
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3225,7609
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -1,4284
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3228,0683
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,4580
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:321.585,80
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -88,44
|Açılış
|: 1.585,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GARAN
|54,45
|6.863.437.213
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,60
|2.584.596.170
|% -12,01
|
|INGRM
|697,50
|231.988.785
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.451.315
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.623.755
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.593.267
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|THYAO
|234,80
|12.631.478.879
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|KLSER
|115,00
|10.628.151.300
|% -9,73
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|EKGYO
|8,52
|5.142.376.937
|% -5,12
|
|SKBNK
|4,15
|2.183.033.241
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7246
|25,7442
|% -5,31
|
|Euro
|27,9082
|28,1292
|% -4,73
|
|Sterlin
|32,3655
|32,5278
|% -6,12
|
|Frank
|29,0022
|29,1769
|% -5,96
|
|Riyal
|6,8230
|6,8572
|% -5,56
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,63
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,07
|
Seans Raporu
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