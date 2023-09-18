***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 16:43
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195779
BIST
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16:457.775
En Düşük
|Değişim
|: -2,35%
|| -186,85
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.765
En Yüksek
7.952
16:4527,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0341
En Düşük
26,6961
16:4528,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0220
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:451.672,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.672,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|372.383.516
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.414.622
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.479.559
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,07
|58.261.455
|% -7,92
|
|THYAO
|220,10
|6.359.227.720
|% -3,08
|
|TUPRS
|139,00
|3.343.340.552
|% -1,77
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|SISE
|52,90
|3.173.597.205
|% -3,02
|
|EBEBK
|80,15
|2.800.009.890
|% 5,74
|
|ZOREN
|4,70
|891.614.218
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,76
|1.028.999.483
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.564.344.350
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.291.237.477
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0069
|27,0341
|% 0,19
|
|Euro
|28,8150
|28,8280
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,3652
|33,5326
|% 0,17
|
|Frank
|29,9656
|30,1461
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1807
|7,2168
|% 0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem
-
16:59EGEEN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7, 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 420 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, NUHCM, ELITE, RTALB, TETMT, SEGYO, TRILC, ALCAR, ANGEN, METUR