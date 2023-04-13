***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 12:08
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.04.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı ile,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137414
BIST
13:285.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 28,60
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2819,3277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:2821,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1083
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:281.258,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.258,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:26
|BALAT
|16,94
|856.030
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.327.475
|% 9,96
|
|AYCES
|88,85
|22.226.611
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,65
|68.114.196
|% -39,37
|
|MEGAP
|3,65
|68.114.196
|% -39,37
|
|ZRGYO
|4,72
|184.107.393
|% -4,65
|
|ONCSM
|103,30
|47.875.174
|% -4,35
|
|PAMEL
|270,60
|49.751.822
|% -4,04
|
|THYAO
|136,40
|2.413.169.044
|% 2,25
|
|EREGL
|36,66
|1.864.435.238
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,35
|1.480.122.111
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,62
|1.325.287.041
|% 1,43
|
|SISE
|44,94
|1.181.362.043
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,35
|1.480.122.111
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,99
|636.630.834
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,62
|1.325.287.041
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,37
|595.257.406
|% -0,38
|
|SKBNK
|2,57
|143.420.237
|% 0,39
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3235
|19,3322
|% 0,14
|
|Euro
|21,3126
|21,3390
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,1139
|24,2348
|% 0,31
|
|Frank
|21,6055
|21,7357
|% 0,67
|
|Riyal
|5,1365
|5,1622
|% 0,05
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|12,21
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|8,18
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.648
|8.697
|22,00
|
|Yarım
|4.223
|4.256
|11,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|0,05
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-0,31
|