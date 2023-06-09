***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.06.2023 12:13
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2023
Tescil Tarihi
09.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.06.2023/10849
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 09 Haziran 2023 tarih ve 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157589
BIST
14:345.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,89
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3423,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2699
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3425,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2002
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:341.481,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,91
|Açılış
|: 1.481,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:34
|YAPRK
|49,08
|41.144.151
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.212.446
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.627.364
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.826.024
|% 9,94
|
|BURVA
|59,15
|22.560.178
|% 9,94
|
|DOGUB
|13,61
|7.725.648
|% -9,99
|
|IMASM
|15,94
|801.147.044
|% -9,74
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|KLRHO
|12,75
|149.636.969
|% -6,80
|
|THYAO
|173,40
|6.426.682.689
|% 1,05
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|EREGL
|36,78
|2.667.081.408
|% 0,77
|
|SASA
|65,90
|1.633.865.687
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,40
|1.603.045.348
|% -1,34
|
|EKGYO
|7,91
|1.268.786.548
|% 0,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|YKBNK
|12,23
|1.483.126.955
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,40
|1.506.762.022
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,62
|236.627.934
|% 1,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3525
|23,3797
|% 1,17
|
|Euro
|25,2135
|25,2665
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,3285
|29,4756
|% 1,31
|
|Frank
|25,8725
|26,0283
|% 1,02
|
|Riyal
|6,2293
|6,2606
|% 1,34
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|19,91
|
|Cumhuriyet
|9.848
|9.997
|-38,00
|
|Tam
|9.791
|10.058
|-38,30
|
|Yarım
|4.819
|4.893
|24,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.454
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,38
|0,33
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49SANEL
Yüzde 6.43 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 682 adet işlem
-
14:48SNPAM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 440 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, ISCTR
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 64 kaybederek (% -0.17 ) 5, 009
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, ERBOS, YAPRK, BURVA, AYCES, EGPRO