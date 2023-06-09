***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.05.2023Tescil Tarihi09.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09.06.2023/10849AçıklamalarŞirketimizin 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 09 Haziran 2023 tarih ve 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157589BIST