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***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.06.2023 12:13
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2023
Tescil Tarihi
09.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.06.2023/10849
Açıklamalar

Şirketimizin 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 09 Haziran 2023 tarih ve 10849  sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157589


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Riyal 6,2293 6,2606 % 1,34  
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Altın Ons 1.966 1.966 0,42  
Altın Gr. 1.481 1.481 19,91  
Cumhuriyet 9.848 9.997 -38,00  
Tam 9.791 10.058 -38,30  
Yarım 4.819 4.893 24,00  
Çeyrek 2.402 2.454 23,00  
Gümüş.Ons 24,35 24,37 0,09  
Gümüş Gr. 18,36 18,38 0,33  
B. Petrol 76,11 76,11 0,15  
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