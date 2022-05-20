***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
20.05.2022 07:47
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 ara hesap dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031347
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1198
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9617
En Düşük
15,8375
18:0516,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0796
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05946,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,74
|Açılış
|: 946,26
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
947,48
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9446
|15,9567
|% 0,72
|
|Euro
|16,8822
|16,9025
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,8657
|19,9653
|% 0,62
|
|Frank
|16,3958
|16,4946
|% 0,87
|
|Riyal
|4,2418
|4,2630
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|5,05
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,60
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,32
|