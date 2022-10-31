***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:14
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075422
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1523
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05979,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,88
|Açılış
|: 979,46
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5972
|18,6121
|% 0,17
|
|Euro
|18,3622
|18,3843
|% -0,82
|
|Sterlin
|21,2975
|21,4043
|% -1,02
|
|Frank
|18,5130
|18,6245
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-7,93
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.596
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.214
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,71
|91,71
|-2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IMASM
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de