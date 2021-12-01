***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 215.207.614 156.738.246 79.406.569 47.436.281Satışların Maliyeti18 -181.202.987 -130.549.050 -67.691.070 -39.980.480TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.004.627 26.189.196 11.715.499 7.455.801BRÜT KAR (ZARAR)34.004.627 26.189.196 11.715.499 7.455.801Genel Yönetim Giderleri19 -4.328.180 -3.628.445 -1.495.226 -1.243.061Pazarlama Giderleri19 -16.692.236 -12.658.704 -6.051.623 -4.426.874Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 548.144 761.649 69.403 444.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -259.259 -320.502 1.717 -267.823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.273.096 10.343.194 4.239.770 1.962.496Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 9.640.618 13.243.792 8.193.990 681.953FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.913.714 23.586.986 12.433.760 2.644.449Finansman Gelirleri23 3.140.943 3.104.613 785.677 1.143.690Finansman Giderleri24 -589.772 -290.577 -77.552 -89.145SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.464.885 26.401.022 13.141.885 3.698.994Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16 -8.125.332 -5.918.287 -3.541.238 -2.695.467Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.598.512 -3.148.411 -1.453.619 -1.612.420Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.526.820 -2.769.876 -2.087.619 -1.083.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527DÖNEM KARI (ZARARI)17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.400.129 8.130.036Dönem Karı (Zararı)17.339.553 20.482.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.339.553 20.482.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler180.834 -6.490.738Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.723.518 1.985.154Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler66.657 153.751Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-89.177 21.910Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler155.834 131.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.435.211 124.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.515.716 39.657Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-80.505 84.584Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.350.277 -11.508.928Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.350.277 -11.508.928Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.305.725 2.755.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.120.258 -5.861.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler540.467 -544.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)540.467 -544.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-249.930 -2.100.083İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-249.930 -2.100.083Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.069.346 -11.650.672Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-642.922 -2.611.765Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.762.020 6.975.414İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.312 -9.428İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.768.332 6.984.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.047.598 88.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler363.200 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)363.200 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-25.801 1.363.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.154.456 2.617.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.514.692 2.347.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-360.236 270.484Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.400.129 8.130.036YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-711.571 166.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.978 265.068Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.978 265.068Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-808.549 -98.128Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-808.549 -98.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.212.551 1.818.944Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri303.726 2.392.165Kredilerden Nakit Girişleri2.392.165Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri303.726Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-580.276 -573.221Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-580.276Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-573.221Ödenen Temettüler-11.936.001 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.476.007 10.115.920NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.476.007 10.115.920DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.518.417 35.658.906DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.994.424 45.774.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 38.994.424 37.518.417Ticari Alacaklar1.583.457 2.034.747İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.583.457 2.034.747Diğer Alacaklar465.267 215.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 465.267 215.337Stoklar7 55.508.743 41.595.231Peşin Ödenmiş Giderler2.437.659 2.256.668İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 18.010 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.419.649 2.256.668Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 34.248Diğer Dönen Varlıklar14 1.669.909 4.130.285ARA TOPLAM100.659.459 87.784.933TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.659.459 87.784.933DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 44.114.261 36.763.984Maddi Duran Varlıklar9 179.069.083 150.968.312Arazi ve Arsalar88.033.983 39.804.678Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri507.498 531.329Binalar77.618.951 97.515.922Tesis, Makine ve Cihazlar2.713.747 2.904.848Taşıtlar1.047.113 617.951Mobilya ve Demirbaşlar9.147.791 9.593.584Yapılmakta Olan YatırımlarMaddi Olmayan Duran Varlıklar10 186.648 145.753Diğer Haklar38.453 42.693Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar148.195 103.060TOPLAM DURAN VARLIKLAR223.369.992 187.878.049TOPLAM VARLIKLAR324.029.451 275.662.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 6.883.361 6.579.635İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.883.361 6.579.635Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 6.883.361 6.579.635Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 852.598 790.712İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları852.598 790.712Banka Kredileri5 852.598 790.712Ticari Borçlar13.287.057 5.525.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 301 6.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 13.286.756 5.518.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.288.741 225.634Diğer Borçlar363.200 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 363.200 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.621 8.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 36.621 8.106Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.406.343 0Kısa Vadeli Karşılıklar343.385 336.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 194.638 107.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 148.747 229.252Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 168.809 1.210.709İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 168.809 1.210.709ARA TOPLAM24.630.115 14.676.436TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.630.115 14.676.436UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 776.429 1.418.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar776.429 1.418.591Banka Kredileri5 776.429 1.418.591Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.564.141 135.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.564.141 135.712Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 14.419.513 7.486.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.760.083 9.041.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.390.198 23.717.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 282.639.253 251.945.449Ödenmiş Sermaye149.200.000 149.200.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)63.674.773 38.384.521Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)63.674.773 38.384.521Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)64.547.661 38.517.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-872.888 -132.700Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.594.734 307.422Yasal Yedekler1.594.734 307.422Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları50.830.193 37.572.698Net Dönem Karı veya Zararı17.339.553 26.480.808TOPLAM ÖZKAYNAKLAR282.639.253 251.945.449TOPLAM KAYNAKLAR324.029.451 275.662.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 13.023.477 -42.861 307.422 14.054.098 10.495.123 187.037.259 187.037.259Transferler-13.023.477 23.518.600 -10.495.123 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.517.221 -52.588 20.482.735 58.947.368 58.947.368Dönem Karı (Zararı)20.482.735 20.482.735 20.482.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.517.221 -52.588 38.464.633 38.464.633Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 38.517.221 -95.449 307.422 37.572.698 20.482.735 245.984.627 245.984.627Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 251.945.449Transferler11.936.001 1.287.312 13.257.495 -26.480.808 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.030.440 -740.188 17.339.553 42.629.805 42.629.805Dönem Karı (Zararı)17.339.553 17.339.553 17.339.553Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.030.440 -740.188 25.290.252 25.290.252Kar Payları-11.936.001 -11.936.001 -11.936.001Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 64.547.661 -872.888 1.594.734 50.830.193 17.339.553 282.639.253 282.639.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 25.290.252 38.464.633 26.030.668 460.813Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29.657.434 43.277.776 29.657.434 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-961.283 -67.420 -118.321 590.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.405.899 -4.745.723 -3.508.445 -129.974Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.626.994 -4.760.555 -3.518.799 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi221.095 14.832 10.354 -129.974Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.290.252 38.464.633 26.030.668 460.813TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.629.805 58.947.368 35.631.315 1.464.340Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları42.629.805 58.947.368 35.631.315 1.464.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980554BIST