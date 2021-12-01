***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.12.2021 18:20
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 215.207.614 156.738.246 79.406.569 47.436.281
Satışların Maliyeti
18 -181.202.987 -130.549.050 -67.691.070 -39.980.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.004.627 26.189.196 11.715.499 7.455.801
BRÜT KAR (ZARAR)
34.004.627 26.189.196 11.715.499 7.455.801
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.328.180 -3.628.445 -1.495.226 -1.243.061
Pazarlama Giderleri
19 -16.692.236 -12.658.704 -6.051.623 -4.426.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 548.144 761.649 69.403 444.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -259.259 -320.502 1.717 -267.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.273.096 10.343.194 4.239.770 1.962.496
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 9.640.618 13.243.792 8.193.990 681.953
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.913.714 23.586.986 12.433.760 2.644.449
Finansman Gelirleri
23 3.140.943 3.104.613 785.677 1.143.690
Finansman Giderleri
24 -589.772 -290.577 -77.552 -89.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.464.885 26.401.022 13.141.885 3.698.994
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.125.332 -5.918.287 -3.541.238 -2.695.467
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.598.512 -3.148.411 -1.453.619 -1.612.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.526.820 -2.769.876 -2.087.619 -1.083.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.400.129 8.130.036
Dönem Karı (Zararı)
17.339.553 20.482.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.339.553 20.482.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.834 -6.490.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.723.518 1.985.154
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
66.657 153.751
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-89.177 21.910
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
155.834 131.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.435.211 124.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.515.716 39.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-80.505 84.584
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.350.277 -11.508.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.350.277 -11.508.928
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.305.725 2.755.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.120.258 -5.861.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
540.467 -544.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
540.467 -544.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-249.930 -2.100.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-249.930 -2.100.083
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.069.346 -11.650.672
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-642.922 -2.611.765
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.762.020 6.975.414
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.312 -9.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.768.332 6.984.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.047.598 88.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
363.200 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
363.200 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-25.801 1.363.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.154.456 2.617.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.514.692 2.347.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-360.236 270.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.400.129 8.130.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-711.571 166.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.978 265.068
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.978 265.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-808.549 -98.128
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-808.549 -98.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.212.551 1.818.944
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
303.726 2.392.165
Kredilerden Nakit Girişleri
2.392.165
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
303.726
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-580.276 -573.221
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-580.276
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-573.221
Ödenen Temettüler
-11.936.001 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.476.007 10.115.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.476.007 10.115.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.518.417 35.658.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.994.424 45.774.826
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 38.994.424 37.518.417
Ticari Alacaklar
1.583.457 2.034.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.583.457 2.034.747
Diğer Alacaklar
465.267 215.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 465.267 215.337
Stoklar
7 55.508.743 41.595.231
Peşin Ödenmiş Giderler
2.437.659 2.256.668
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 18.010 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.419.649 2.256.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 34.248
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.669.909 4.130.285
ARA TOPLAM
100.659.459 87.784.933
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.659.459 87.784.933
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 44.114.261 36.763.984
Maddi Duran Varlıklar
9 179.069.083 150.968.312
Arazi ve Arsalar
88.033.983 39.804.678
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
507.498 531.329
Binalar
77.618.951 97.515.922
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.713.747 2.904.848
Taşıtlar
1.047.113 617.951
Mobilya ve Demirbaşlar
9.147.791 9.593.584
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 186.648 145.753
Diğer Haklar
38.453 42.693
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
148.195 103.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
223.369.992 187.878.049
TOPLAM VARLIKLAR
324.029.451 275.662.982
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.883.361 6.579.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.883.361 6.579.635
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.883.361 6.579.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 852.598 790.712
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
852.598 790.712
Banka Kredileri
5 852.598 790.712
Ticari Borçlar
13.287.057 5.525.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 301 6.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 13.286.756 5.518.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.288.741 225.634
Diğer Borçlar
363.200 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 363.200 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.621 8.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 36.621 8.106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.406.343 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
343.385 336.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 194.638 107.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 148.747 229.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 168.809 1.210.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 168.809 1.210.709
ARA TOPLAM
24.630.115 14.676.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.630.115 14.676.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 776.429 1.418.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
776.429 1.418.591
Banka Kredileri
5 776.429 1.418.591
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.564.141 135.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.564.141 135.712
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 14.419.513 7.486.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.760.083 9.041.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.390.198 23.717.533
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 282.639.253 251.945.449
Ödenmiş Sermaye
149.200.000 149.200.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.674.773 38.384.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.674.773 38.384.521
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
64.547.661 38.517.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-872.888 -132.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.594.734 307.422
Yasal Yedekler
1.594.734 307.422
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.830.193 37.572.698
Net Dönem Karı veya Zararı
17.339.553 26.480.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
282.639.253 251.945.449
TOPLAM KAYNAKLAR
324.029.451 275.662.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 13.023.477 -42.861 307.422 14.054.098 10.495.123 187.037.259 187.037.259
Transferler
-13.023.477 23.518.600 -10.495.123 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.517.221 -52.588 20.482.735 58.947.368 58.947.368
Dönem Karı (Zararı)
20.482.735 20.482.735 20.482.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.517.221 -52.588 38.464.633 38.464.633
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 38.517.221 -95.449 307.422 37.572.698 20.482.735 245.984.627 245.984.627
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 251.945.449
Transferler
11.936.001 1.287.312 13.257.495 -26.480.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.030.440 -740.188 17.339.553 42.629.805 42.629.805
Dönem Karı (Zararı)
17.339.553 17.339.553 17.339.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.030.440 -740.188 25.290.252 25.290.252
Kar Payları
-11.936.001 -11.936.001 -11.936.001
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 64.547.661 -872.888 1.594.734 50.830.193 17.339.553 282.639.253 282.639.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.339.553 20.482.735 9.600.647 1.003.527
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 25.290.252 38.464.633 26.030.668 460.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.657.434 43.277.776 29.657.434 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-961.283 -67.420 -118.321 590.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.405.899 -4.745.723 -3.508.445 -129.974
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.626.994 -4.760.555 -3.518.799 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
221.095 14.832 10.354 -129.974
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.290.252 38.464.633 26.030.668 460.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.629.805 58.947.368 35.631.315 1.464.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.629.805 58.947.368 35.631.315 1.464.340
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980554
BIST