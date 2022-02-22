***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 316.055.308 216.105.051Satışların Maliyeti18 -246.982.550 -180.218.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.072.758 35.886.243BRÜT KAR (ZARAR)69.072.758 35.886.243Genel Yönetim Giderleri19 -6.085.986 -4.942.162Pazarlama Giderleri19 -23.953.902 -17.528.166Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.173.732 1.089.475Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -465.877 -517.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.740.725 13.988.025Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 10.354.232 13.986.658FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.094.957 27.974.683Finansman Gelirleri23 3.433.799 3.874.067Finansman Giderleri24 -864.732 -389.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.664.024 31.459.597Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16 -8.115.609 -4.978.789Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.152.381 -3.215.533Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.963.228 -1.763.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.548.415 26.480.808DÖNEM KARI (ZARARI)44.548.415 26.480.808Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.548.415 26.480.808Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.105.194 443.684Dönem Karı (Zararı)44.548.415 26.480.808Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.548.415 26.480.808Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.464.616 9.782.763Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 3.650.113 2.729.125Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler353.867 340.333Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -89.177 89.177Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 443.044 251.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.161.009 214.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.349.413 130.249Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -188.404 84.584Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.350.277 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -7.350.277 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 3.649.904 6.498.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.907.837 -35.819.887Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.525.360 -1.449.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 1.525.360 -1.449.421Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.507.202 -83İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.507.202 -83Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -44.076.711 -18.601.166Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.070.183 -1.248.350Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.338.913 75.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26 18.600 -2.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 5.320.313 78.006Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.161.511 -523.573Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler218.800 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 218.800 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 197.860 -83.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.303.815 -13.989.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.123.918 3.072.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.820.103 -17.062.225Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.105.194 443.684YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.341.355 -3.491.603Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 96.978Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 0 96.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.341.355 -3.588.581Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.211.858 -3.584.606Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -129.497 -3.975FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.276.270 4.907.430Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.637.778 4.907.430Kredilerden Nakit Girişleri5 0 3.287.028Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 1.637.778 1.620.402Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-978.047 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -978.047 0Ödenen Temettüler-11.936.001 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.512.431 1.859.511NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.512.431 1.859.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.518.417 35.658.906DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.005.986 37.518.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.005.986 37.518.417Ticari Alacaklar4 598.564 2.034.747İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 598.564 2.034.747Diğer Alacaklar1.722.539 215.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.722.539 215.337Stoklar7 85.228.898 41.595.231Peşin Ödenmiş Giderler3.416.771 2.256.668İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.416.771 2.256.668Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 138.494 34.248Diğer Dönen Varlıklar885 4.130.285İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 885 4.130.285ARA TOPLAM127.112.137 87.784.933TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.112.137 87.784.933DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 44.114.261 36.763.984Maddi Duran Varlıklar9 178.303.201 150.968.312Diğer Maddi Duran Varlıklar9 178.303.201 150.968.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 159.542 145.753Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 159.542 145.753TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.577.004 187.878.049TOPLAM VARLIKLAR349.689.141 275.662.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 8.217.413 6.579.635İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 8.217.413 6.579.635Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 8.217.413 6.579.635Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları874.721 790.712İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 874.721 790.712Banka Kredileri5 874.721 790.712Ticari Borçlar4 10.863.950 5.525.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 25.213 6.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 10.838.737 5.518.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.404.080 225.634Diğer Borçlar6 218.800 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 218.800 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 200.484 8.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 200.484 8.106Kısa Vadeli Karşılıklar253.923 336.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 213.075 107.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 40.848 229.252Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 313.643 1.210.709İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 313.643 1.210.709ARA TOPLAM22.347.014 14.676.436TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.347.014 14.676.436UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar550.703 1.418.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 550.703 1.418.591Banka Kredileri5 550.703 1.418.591Uzun Vadeli Karşılıklar2.379.401 135.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.379.401 135.712Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 14.763.692 7.486.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.693.796 9.041.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.040.810 23.717.533ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 309.648.331 251.945.449Ödenmiş Sermaye17 149.200.000 149.200.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 63.474.989 38.384.521Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 63.474.989 38.384.521Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 64.547.661 38.517.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.072.672 -132.700Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.594.734 307.422Yasal Yedekler17 1.594.734 307.422Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 50.830.193 37.572.698Net Dönem Karı veya Zararı44.548.415 26.480.808Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR309.648.331 251.945.449TOPLAM KAYNAKLAR349.689.141 275.662.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 13.023.477 0 -42.861 307.422 14.054.098 10.495.123 187.037.259 0 187.037.259Transferler-13.023.477 23.518.600 -10.495.123 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.517.221 -89.839 26.480.808 64.908.190 64.908.190Dönem Karı (Zararı)26.480.808 26.480.808 0 26.480.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.517.221 -89.839 38.427.382 38.427.382Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 0 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 0 251.945.449Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 0 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 0 251.945.449Transferler11.936.001 1.287.312 13.257.495 -26.480.808 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.030.440 -939.972 44.548.415 69.638.883 69.638.883Dönem Karı (Zararı)44.548.415 44.548.415 44.548.415Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.030.440 -939.972 25.090.468 25.090.468Kar Payları-11.936.001 -11.936.001 0 -11.936.001Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 0 0 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 44.548.415 309.648.331 0 309.648.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.548.415 26.480.808DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 25.090.468 38.427.382Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29.657.434 43.277.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.253.296 -115.178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.313.670 -4.735.216Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.626.994 -4.760.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi313.324 25.339Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.090.468 38.427.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.638.883 64.908.190Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları69.638.883 64.908.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003595BIST