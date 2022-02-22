***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 20:51
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 316.055.308 216.105.051
Satışların Maliyeti
18 -246.982.550 -180.218.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.072.758 35.886.243
BRÜT KAR (ZARAR)
69.072.758 35.886.243
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.085.986 -4.942.162
Pazarlama Giderleri
19 -23.953.902 -17.528.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.173.732 1.089.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -465.877 -517.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.740.725 13.988.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 10.354.232 13.986.658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.094.957 27.974.683
Finansman Gelirleri
23 3.433.799 3.874.067
Finansman Giderleri
24 -864.732 -389.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.664.024 31.459.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.115.609 -4.978.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.152.381 -3.215.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.963.228 -1.763.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.548.415 26.480.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.548.415 26.480.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.548.415 26.480.808
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.105.194 443.684
Dönem Karı (Zararı)
44.548.415 26.480.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.548.415 26.480.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.464.616 9.782.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 3.650.113 2.729.125
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
353.867 340.333
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -89.177 89.177
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 443.044 251.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.161.009 214.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.349.413 130.249
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -188.404 84.584
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.350.277 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.350.277 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.649.904 6.498.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.907.837 -35.819.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.525.360 -1.449.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 1.525.360 -1.449.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.507.202 -83
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.507.202 -83
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -44.076.711 -18.601.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.070.183 -1.248.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.338.913 75.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 18.600 -2.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.320.313 78.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.161.511 -523.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
218.800 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 218.800 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 197.860 -83.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.303.815 -13.989.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.123.918 3.072.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.820.103 -17.062.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.105.194 443.684
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.341.355 -3.491.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 96.978
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 0 96.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.341.355 -3.588.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.211.858 -3.584.606
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -129.497 -3.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.276.270 4.907.430
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.637.778 4.907.430
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 3.287.028
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 1.637.778 1.620.402
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-978.047 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -978.047 0
Ödenen Temettüler
-11.936.001 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.512.431 1.859.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.512.431 1.859.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.518.417 35.658.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.005.986 37.518.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.005.986 37.518.417
Ticari Alacaklar
4 598.564 2.034.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 598.564 2.034.747
Diğer Alacaklar
1.722.539 215.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.722.539 215.337
Stoklar
7 85.228.898 41.595.231
Peşin Ödenmiş Giderler
3.416.771 2.256.668
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.416.771 2.256.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 138.494 34.248
Diğer Dönen Varlıklar
885 4.130.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 885 4.130.285
ARA TOPLAM
127.112.137 87.784.933
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.112.137 87.784.933
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 44.114.261 36.763.984
Maddi Duran Varlıklar
9 178.303.201 150.968.312
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 178.303.201 150.968.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 159.542 145.753
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 159.542 145.753
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.577.004 187.878.049
TOPLAM VARLIKLAR
349.689.141 275.662.982
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.217.413 6.579.635
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.217.413 6.579.635
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.217.413 6.579.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
874.721 790.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 874.721 790.712
Banka Kredileri
5 874.721 790.712
Ticari Borçlar
4 10.863.950 5.525.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 25.213 6.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.838.737 5.518.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.404.080 225.634
Diğer Borçlar
6 218.800 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 218.800 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 200.484 8.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 200.484 8.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
253.923 336.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 213.075 107.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 40.848 229.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 313.643 1.210.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 313.643 1.210.709
ARA TOPLAM
22.347.014 14.676.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.347.014 14.676.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
550.703 1.418.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 550.703 1.418.591
Banka Kredileri
5 550.703 1.418.591
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.379.401 135.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.379.401 135.712
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 14.763.692 7.486.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.693.796 9.041.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.040.810 23.717.533
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 309.648.331 251.945.449
Ödenmiş Sermaye
17 149.200.000 149.200.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 63.474.989 38.384.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 63.474.989 38.384.521
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 64.547.661 38.517.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.072.672 -132.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.594.734 307.422
Yasal Yedekler
17 1.594.734 307.422
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 50.830.193 37.572.698
Net Dönem Karı veya Zararı
44.548.415 26.480.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
309.648.331 251.945.449
TOPLAM KAYNAKLAR
349.689.141 275.662.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 13.023.477 0 -42.861 307.422 14.054.098 10.495.123 187.037.259 0 187.037.259
Transferler
-13.023.477 23.518.600 -10.495.123 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.517.221 -89.839 26.480.808 64.908.190 64.908.190
Dönem Karı (Zararı)
26.480.808 26.480.808 0 26.480.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.517.221 -89.839 38.427.382 38.427.382
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 0 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 0 251.945.449
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 0 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 0 251.945.449
Transferler
11.936.001 1.287.312 13.257.495 -26.480.808 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.030.440 -939.972 44.548.415 69.638.883 69.638.883
Dönem Karı (Zararı)
44.548.415 44.548.415 44.548.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.030.440 -939.972 25.090.468 25.090.468
Kar Payları
-11.936.001 -11.936.001 0 -11.936.001
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 0 0 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 44.548.415 309.648.331 0 309.648.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.548.415 26.480.808
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 25.090.468 38.427.382
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.657.434 43.277.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.253.296 -115.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.313.670 -4.735.216
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.626.994 -4.760.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
313.324 25.339
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.090.468 38.427.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.638.883 64.908.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.638.883 64.908.190
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003595
BIST