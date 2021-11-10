***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
10.11.2021 13:09
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu
ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976800
BIST
14:481.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:489,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0924
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:4811,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0572
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:48576,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,18
|Açılış
|: 576,40
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:46
|SOKM
|12,77
|304.042.244
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.862.436
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.473.476
|% 9,82
|
|BAGFS
|23,08
|16.968.673
|% 9,70
|
|KLMSN
|10,11
|25.888.943
|% -7,67
|
|SARKY
|16,92
|41.347.252
|% -7,29
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|EMKEL
|2,76
|23.706.895
|% -5,80
|
|RALYH
|8,36
|48.939.236
|% -5,54
|
|GARAN
|10,69
|2.181.040.847
|% 1,04
|
|PETKM
|7,14
|1.765.637.280
|% -1,65
|
|THYAO
|18,09
|1.149.457.476
|% -0,39
|
|TSPOR
|6,41
|1.132.789.870
|% 3,72
|
|SISE
|9,30
|813.665.640
|% 0,11
|
|PETKM
|7,14
|1.765.637.280
|% -1,65
|
|GARAN
|10,69
|2.181.040.847
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,41
|1.132.789.870
|% 3,72
|
|YKBNK
|3,12
|559.813.098
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,12
|362.372.780
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8214
|9,8246
|% 0,95
|
|Euro
|11,3396
|11,3473
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,2292
|13,2955
|% 0,58
|
|Frank
|10,6999
|10,7643
|% 0,59
|
|Riyal
|2,6115
|2,6246
|% 1,02
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,49
|
|Altın Gr.
|576
|576
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.787
|3.882
|27,70
|
|Yarım
|1.830
|1.878
|13,41
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,11
|
Seans Raporu
14:46
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