***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 08.05.2023Genel Kurul Tarihi 31.05.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.10 - Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili imzalanan kat karşılığı sözleşmesi ile ilgili pay sahiplerine projenin anlatılması ve bilgi verilecektir.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar31.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 09.06.2023 tarihinde tescil edilerek 09.06.2023 tarih ve 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157587BIST