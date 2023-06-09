***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2023 12:04
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 08.05.2023
Genel Kurul Tarihi 31.05.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili imzalanan kat karşılığı sözleşmesi ile ilgili pay sahiplerine projenin anlatılması ve bilgi verilecektir.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.06.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
31.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 09.06.2023 tarihinde tescil edilerek 09.06.2023 tarih ve 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157587
BIST