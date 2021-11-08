***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarGimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.11.2021 tarih ve 12708 sayılı yazısı ile onaylandığı bildirilen İzahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975958BIST