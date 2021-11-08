***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarGimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahnamesinin Ek-6 ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976024BIST