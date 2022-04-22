***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 16:33
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 22.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GMTAS, TREGMAT00027 Peşin 0,1111111 11,11111 10 0,0999999 9,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 16.05.2022 18.05.2022 17.05.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GMTAS, TREGMAT00027 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 42.679.170,86 TL dağıtılabilir net dönem ka^rı elde edilmiş olup, Ka^r Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde
a) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ka^r dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir ka^rın brüt 16.577.777,78 TL'lik kısmının nakit ka^r payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
b) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 3.527.021,91 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
c) Kalan ka^rın olağanüstü yedeklere eklenmesine,
d) Pay sahiplerine dağıtılacak nakit ka^r payı dağıtımının 16-20 Mayıs tarihlerinde yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarını içeren Ka^r Dağıtım Teklifinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 149.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.097.401,1
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 52.664.024 46.148.862,64
4. Vergiler ( - ) 8.115.609 8.763.979,83
5. Net Dönem Kârı 44.548.415 37.384.882,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.869.244,14 1.869.244,14
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.679.170,86 35.515.638,67
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 10.000 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.689.170,86 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.103.127,73 0
* Nakit 7.103.127,73 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 9.474.650,05 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.657.777,77 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 24.443.615,31 17.280.083,12
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 14.920.000 0 10 0,1 10
TOPLAM 14.920.000 0 10 0,1 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022930
BIST